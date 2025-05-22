Köyceğiz'de Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Köyceğiz'de Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, jandarma tarafından yapılan aramalarda toplamda 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili adli işlemlere başlandı.

Muğla, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde M.İ. isimli şahsın ikametinde ve aracında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ve 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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