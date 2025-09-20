Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınına gece boyunca ara verilen hava müdahalesi sabah güneşin ilk ışıkları ile tekrar başladı. Gece boyunca kara ekipleri tarafından gerçekleştirilen alevlerle mücadeleye sabah hava ekipleri de dahil oldu.

Köyceğiz Akköprü yangınına 143 Arazöz ve su tankeri, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 Uçak ve 14 Helikopter olmak üzere 24 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale ediyor.

Bölgede iki gündür devam eden şiddetli rüzgar yangının geniş bir alana yayılmasına sebep olurken, arazinin sarp ve dik olması da kara müdahalesini zorlaştırıyor. - MUĞLA