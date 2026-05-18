Ummahan Korkut davasında gerekçeli karar açıklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşi Ummuhan Korkut'a uyguladığı şiddet sonrası, künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu ölümüne neden olan Yunus Korkut hakkında verilen 14 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, sanığın öne sürdüğü "yemek yapmadı" ve "sadakatsizlik" iddialarını haksız tahrik nedeni saymayarak cezada hiçbir indirim uygulamadı.

Muğla'da Ummahan Korkut cinayeti davasında 30 Nisan tarihinde kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki gerekçeleri belli oldu. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yunus Korkut'u "Eşe Karşı Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak indirmeksizin 14 yıl hapis cezası vermişti.

Gerekçeli kararda yer alan, 25 yaşındaki Ummahan Korkut'un ölümünün "künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama ve gelişen komplikasyonları" sonucu meydana geldiği kesinleşti. Kararda; sanığın yaralama kastıyla eşine yumruk attığı, bu yumruğun etkisiyle maktulün kafasını duvara çarptığı ve maruz kaldığı bu travma ile ölüm olayı arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu kaydedildi.

Sanık Yunus Korkut savunmasında, eşinin evde ortak çocuklarına yemek hazırlamadığını, bu yüzden tartışma çıktığını ve geçmişe dönük "sadakatsizlik" şüpheleri bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak mahkeme, yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve toplanan deliller ışığında sanığın bu iddialarına itibar etmedi. Eşinin yemek yapmamasının ya da sanığın temelsiz kıskançlık iddialarının bir "haksız tahrik gerekçesi" olamayacağına hükmeden mahkeme heyeti, suçun işleniş şekli ve sanığın kastının yoğunluğunu gözeterek takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Mahkeme, sanığın eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiğine dair dosyada yeterli delil bulunmadığını, eylemin yaralama kastı ile gerçekleştiğini değerlendirdi.

Ummahan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay, mahkemenin haksız tahrik indirimlerini reddetmesini olumlu bulsa da suç vasfı yönünden kararı kabul etmediklerini belirtti. Avukat Turasay, "Bu dosya basit bir neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama dosyası değildir. Biz caydırıcılığın sağlanması adına eşe karşı kasten öldürme suçundan indirimsiz bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyorduk. Bu nedenle kararı eksik bularak suç vasfı yönüyle doğrudan istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi. - MUĞLA

