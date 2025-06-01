Kovboy Şapkalı Hırsız, Telefoncu Dükkanını Soydu

Kovboy Şapkalı Hırsız, Telefoncu Dükkanını Soydu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir telefoncu dükkanına girerek 13 cep telefonu, bir laptop ve çeşitli teknolojik ürünleri çalan A.P., Konya'da yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şapkalı hırsız telefonları böyle çaldı

KARAMAN - Karaman'da girdiği telefoncu dükkanından 13 cep telefonu ile laptop ve çeşitli teknolojik ürünler çalan kovboy şapkalı hırsız Konya'da yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı,12 gün önce gece saat 03.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı telefoncu dükkanının önüne gelen hırsız, önce etrafı kolaçan etti. Daha sonra çevrede kimsenin olmadığına emin olan hırsız yanında bulunan demir levye ile iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdi.

"Çaldığı telefon ve malzemeleri çantaya doldurdu"

Güvenlik kamerasının çektiği görüntülerde sakin hareketler sergileyen ve acele etmeyen hırsız, yanında getirdiği çantaya tezgahtaki cep telefonlar ile laptop ve çeşitli teknolojik ürünleri bir bir koydu. Daha sonra şahıs, iş yerinden ayrılarak gözden kayboldu. Şahsın tanınmamak için kovboy şapkası takması da dikkatlerden kaçmadı.

"Kapı açık olunca fark edildi"

İş yeri kapısının açık olduğunu gören bir vatandan durumu hemen dükkan sahibine bildirdi. Bunun üzerine iş yerine gelen dükkan sahibi, iş yerinden

13 telefon, laptop ve çeşitli teknolojik ürünlerin çalındığını görerek polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin A.P. olduğunu belirledi.

"Konya'da yakalandı"

Konya'ya kaçtığı tespit edilen A.P, Akşehir otogarında polis ekiplerince kıs kıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, A.P'nin Akşehir'de de telefon hırsızlığı gerçekleştirdiği, çalınan teknolojik ürünlerin bir kısmının ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.