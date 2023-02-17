Kovalamaca sonrası yakalanan cezaevi firarisinden şaşırtıcı cevap: "Sanane"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında ara sokakta kaza yapınca yakayı ele verdi. Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan ehliyetsiz sürücü, "Neden kaçtınız" diye soran muhabire de "Sanane" diye cevap verdi.

Hıdırağa Mahallesi Salhane Sokak üzerinde kontrollerde bulunan Devriye Ekipler Grup Amirliği ekibi, şüphelendiği bir otomobile dur ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü yoluna devam etti. Birkaç dakika süren kovalamaca sırasında kaçan sürücü, Cemaliye Mahallesi Zafer Aralığı Sokak'ta kaza yapınca peşine düşen polis tarafından yakalandı.

Araçta uyuşturucu çıktı

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan ehliyetsiz sürücü B.S., "Neden polisten kaçtınız?" diye soran muhabire "Sanane" cevabını verdi. Ayrıca polisin araçta yaptığı kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S. işlemleri için karakola götürüldü.