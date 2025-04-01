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Kovada Gölü'nde Gece Baskını: Kaçak Sazan Avına Son Verildi

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Isparta'nın Kovada Gölü'nde yapılan gece denetiminde, yasadışı avcılıkta kullanılan uzatma ağına el konuldu ve yakalanan sazan balıkları göle bırakıldı. İlgili ekipler, kaçak avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Kovada Gölü'nde gizli sazan avına gece baskını

Bin 200 metre uzatma ağına el konuldu, yakalanan sazanlar göle bırakıldı

ISPARTA - Isparta su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimde sahipsiz bin 200 metre uzatma ağına el konuldu, yakalanan sazanlar göle bırakıldı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, 30-31 Mart 2025 tarihlerinde Kovada Gölü'nde gece denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan sahipsiz bin 200 metre uzunluğunda uzatma ağına el konuldu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği işlem yapılırken, ağlardan çıkan sazan balıkları canlı olarak göle geri bırakıldı. Yetkililer, yasadışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kovada Gölü'nde Gece Baskını: Kaçak Sazan Avına Son Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL TURAN KARTAL - 3.Sayfa
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