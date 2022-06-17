Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını

Aksaray'da müstakil evinin bahçesinde kovalarla kenevir yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da müstakil evinin bahçesinde kovalarla kenevir yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde müstakil bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Tavil U. (55) isimli şahsın kenevir yetiştirerek uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, şahsı ve ikametini takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda kovalara ekilmiş 57 kök kenevir bitkisi, 350 gram kubar esrar, 3 adet haşhaş kozası, 50 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Tavil U. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray Kenevir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title