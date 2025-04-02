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Köşk'teki Zeytin Fabrikasında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi

Köşk'teki Zeytin Fabrikasında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi
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Aydın'ın Köşk ilçesindeki zeytin fabrikasında jandarma ekipleri, kadın çalışanlara uyuşturucu madde kullanımına karşı alınacak tedbirleri anlattı. Eğitimde UYUMA mobil uygulaması da tanıtıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir zeytin fabrikasında çalışan kadınlara, jandarma ekiplerince 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Köşk ilçesinde bulunan bir zeytin fabrikasının toplantı salonunda kadın çalışanlara, Aydın İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler anlatıldı. Ayrıca uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik önemli projelerden olan UYUMA isimli mobil uygulama da tanıtılarak, hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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