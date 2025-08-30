Köşk'te Kestane Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Köşk'te Kestane Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma, kestane bahçesinde kenevir yetiştiren R.A. isimli şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 1.300 gram kubar esrar ve 71 kök kenevir bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli, jandarmadan kaçamadı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesi Gökkiriş Mahallesi'nde R.A. isimli şüpheli şahsın kestane bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Alanda yapılan aramada bin 300 gram kubar esrar, 71 kök kenevir bitkisi, 50 metre sulama hortumu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

