Köşk’te kaçak tütün operasyonu: 630 bin makaron ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak tütün operasyonunda bir araçta 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirilirken, araçta bulunan şahsa 151 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Aydın-Denizli kara yolunda durdurulan B.B. (26) isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün ve makaronlara el konulurken, şahsa 4733 Sayılı Kanun kapsamında 151 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı