Haberler

Köşk’te kaçak tütün operasyonu: 630 bin makaron ele geçirildi

Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak tütün operasyonunda bir araçta 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirilirken, araçta bulunan şahsa 151 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak tütün operasyonunda bir araçta 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirilirken, araçta bulunan şahsa 151 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Aydın-Denizli kara yolunda durdurulan B.B. (26) isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün ve makaronlara el konulurken, şahsa 4733 Sayılı Kanun kapsamında 151 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız

''Göreve gelirsek Allah'ın izniyle taraftara şampiyonluğu yaşatırız''
A Milli Futsal Takımı'na acı haber

Türk futbolunun acı günü
“En iyi Kürt ölü Kürttür” demişti: O taraftar tutuklandı

Kürtlerle ilgi sözleri tepki çeken taraftar hakkında karar verildi
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar