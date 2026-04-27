Korsan taşımacılığa ağır ceza: Sürücüye 100 bin TL, yolcuya ise 3 bin 800 TL ceza kesildi

Edirne'de yapılan denetimlerde uygulama üzerinden korsan olarak yolcu taşıdığı tespit edilen sürücüye 100 bin TL, yolcuya ise 3 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, korsan taşımacılığın hem yasal esnafı mağdur ettiği hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Açıklamada korsan taşımacılık hizmeti kullanan yolculara da kişi başı 3 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı ifade edilerek, vatandaşlara yasa dışı taşımacılık faaliyetlerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı