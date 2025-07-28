Korkuteli'nde Yangın: Boş Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Korkuteli'nde Yangın: Boş Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Hüseyin Büyük'e ait boş evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Çaykenarı Mahallesi'nde Hüseyin Büyük'e ait evde çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde kimse yokken çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle hızla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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