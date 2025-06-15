Korkuteli'nde Tır Yangını: Şoför Soğukkanlılığıyla Facianın Eşiğinden Döndü

Korkuteli'nde Tır Yangını: Şoför Soğukkanlılığıyla Facianın Eşiğinden Döndü
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir tır, mahalle içinde yangın çıkardı. Tır şoförü, aracı zamanında mahalle dışına çıkararak yangının çevredeki evlere sıçramasını önledi. Yangında can kaybı yaşanmadı, itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saman yüklü bir tır mahalle içerisinde alev aldı. Aracı mahalle dışına çıkaran tır şoförünün soğukkanlılığı muhtemel bir faciayı önlerken, yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Küçükköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait saman balyası yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalle içerisinde yanmaya başladı. Dorseden yükselen dumanları fark eden tır şoförü, aracı hemen mahalle dışına çıkararak çevredeki ev ve alanlara sıçrama riskini önledi.

Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesindeki saman balyalarını tamamen sardı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı ve araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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