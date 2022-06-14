--%>
Korku dolu bakışlar arasında kendini köprüden aşağıya bıraktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korku dolu bakışlar arasında kendini köprüden aşağıya bıraktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Korku dolu bakışlar arasında kendini köprüden aşağıya bıraktı Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Nehri üzerinde bir kişi köprünün korkuluğuna çıktı.

Korku dolu bakışlar arasında kendini köprüden aşağıya bıraktı

ZONGULDAK - Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Nehri üzerinde bir kişi köprünün korkuluğuna çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Filyos Nehrinin üzerinden geçen köprüde meydana geldi. Nihat T. isimli şahıs Filyos ırmağının geçtiği Çaycuma köprüsünün korkuluklarına çıktı. Yarı çıplak vaziyette korkulukların kenarında bulunan boru üzerine oturdu. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere haber vererek yardım istedi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan şahısa ekipler tarafından ikna çabaları devam ederken Nihat T. kendini Filyos Nehrine atladı. Dalgıçlar tarafından kurtarılan şahıs ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - 3. Sayfa

Zonguldak Çaycuma Filyos 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title