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Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor

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Balıkesir Gönen'de dere yatağında bulunan kemik parçalarının ardından Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg ile eşleşmesi üzerine arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, dere yatağında detaylı arama yaparken, bölgedeki yabani hayvan popülasyonuna dikkat çekildi.

Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor

BALIKESİR - Balıkesir Gönen'de ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde dere yatağında bulunan kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg ile eşleşmesinin ertesi gününde de ormanlık alandaki detayla arama çalışmaları devam ediyor.

Korhan Berzeg'e ait yeni bulgalar arayan ekipler, ilk kemik parçalarının bulunmasının üzerinden bu yana geçen 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Gönen'in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında kalan dere yatağına yoğunlaşan 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arıyor.

Bölgede Çobanlık Yapan Özcan Çakar Yabani Hayvan Popülasyonuna İşaret Etti

Kemik parçalarının bulunduğu köyde çobanlık yapan Özcan Çakar (70), İHA muhabirine bölgede farklı türden ve çok sayıda yabani hayvan olduğunu söyledi. Özcan Çakar, "Korhan bey köpeği ile beraber köyün etrafında gezerdi ve uzağa gitmezdi. Çok temiz ve iyi bir adamdı ama aniden kayboldu. Sonrasında aramalar yapıldı. Bir türlü bulamadık. Bölgede kurt, ayı, çakal, domuz, tiki gibi yabani hayvanlar bulunur. Biz hayvanlarımızın başından ayrıldığımızda hemen zarar yaparlar. Ben hayvanlarımın yanından ayrılmış olsam 10 dakika içinde hemen ziyan ederler," dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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