Körfez İşbirliği Konseyi savunma bakanları Kuveyt'te komuta merkezi kurulmasını onayladı

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin savunma bakanları, bölgesel güvenlik gerilimlerinin artmasıyla birlikte Kuveyt'te Birleşik Askeri Komutanlığı'na bağlı ileri komuta merkezinin kurulmasını onayladı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da Körfez İşbirliği Konseyi Ortak Savunma Konseyi'nin 23. toplantısı gerçekleştirildi. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, toplantıda savunma bakanlarının Kuveyt'te Birleşik Askeri Komutanlığı'na bağlı ileri komuta merkezinin kurulmasını onayladığı ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, kararın Nisan ayında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan olağanüstü toplantıda Körfez İşbirliği Konseyi liderlerinin, ülkelerinin güvenliğini ve egemenliğini korumak için daha güçlü askeri koordinasyon çağrısında bulunmalarının ardından alındığını söyledi. Albudaiwi, Körfez ülkeleri arasında bölgesel gelişmelere, özellikle de İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan ve sivil tesisler ile altyapıya zarar veren saldırılarına karşı askeri iş birliği ve koordiasyon düzeyine övgüde bulundu. Bu durumun Körfez ülkelerinin görevlerini yerine getirirken gösterdikleri birliği somutlaştırdığını belirten Albudaiwi, Körfez İşbirliği Konseyi devletlerinin güvenliğinin ortak bir Körfez sorumluluğu olduğunu ve askeri çabalarının, topraklarını ve kaynaklarını koruma, vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusundaki hazırlıklarını pekiştirdiğini vurguladı.

Husiler'in saldırına kınama

Albudaiwi ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini hedef alan ve çok sayıda sivil tesise ve altyapıya zarar veren İran saldırılarını en sert şekilde kınarken, aynı zamanda Husi milislerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ve kutsal yerleri hedef almasını da en sert şekilde kınadı. Albudaiwi, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Suudi Arabistan ile tam dayanışma halinde olduğunu ve ülkenin güvenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü ve kutsal yerlerini savunmak için aldığı tüm önlemleri desteklediğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı