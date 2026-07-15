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Park halindeki çekici alevlere teslim oldu

Park halindeki çekici alevlere teslim oldu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki bir çekici, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tır parkında park halinde bulunan çekici, alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan tır parkında meydana geldi. Park halinde bulunan 34 FRZ 19 plakalı çekici, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken araçta hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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