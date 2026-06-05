Kocaeli'de bir kişi parkta ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, parkta ağaca asılı halde erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, Hereke 17 Ağustos Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin ağaca asılı olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yardımıyla ağaçtan indirilen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Körfez ilçesi Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki Kutbettin B. olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı