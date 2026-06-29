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Kocaeli'de yayaya motosiklet çarptı: 2 ağır yaralı

Kocaeli'de yayaya motosiklet çarptı: 2 ağır yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosikletin aniden yola çıkan yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya ağır yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etti, yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki motosikletin yola aniden çıkan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştığı iki yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Körfez Yeniyalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu yan yolda seyir halinde olan Bünyamin A. idaresindeki 41 BFE 397 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan Ali Erdoğan K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya Ali Erdoğan K. yol kenarına savrulurken, sürücü Bünyamin A. ise motosikletiyle birlikte takla attı.

Birkaç metre sürüklenen sürücü, yol kenarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, durumları ağır olan iki yaralıya olay yerinde kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Zamanla yarışan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen Bünyamin A. ve Ali Erdoğan K.'nın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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