Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, köprü korkuluklarına çıkarak bir süre etrafa baktıktan sonra el sallayıp kendini boşluğa bıraktı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

"ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Şu köprülerde yaya geçişi yasaklayın ya da bunun için önlem alın", "Köprülere yüksek tel çeksinler, intiharlar çok arttı", "İkna etmeye çalışsaydınız keşke", "Allah kimseyi bu noktaya getirmesin", "Allah başı darda olanlara yardımcı olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.