Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı

Güncelleme:
İstanbul'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, köprü korkuluklarına çıkarak bir süre etrafı izledi. Ardından çevreye el sallayan şahıs, kendini boşluğa bıraktı. O anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, köprü korkuluklarına çıkarak bir süre etrafa baktıktan sonra el sallayıp kendini boşluğa bıraktı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

"ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Şu köprülerde yaya geçişi yasaklayın ya da bunun için önlem alın", "Köprülere yüksek tel çeksinler, intiharlar çok arttı", "İkna etmeye çalışsaydınız keşke", "Allah kimseyi bu noktaya getirmesin", "Allah başı darda olanlara yardımcı olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmrah Cınar:

son noktaya gelmeden bi insan bunu yapamaz. cok zor karar. ve nereye gidiyoruz. Allahım yardım et

Haber YorumlarıDiyojen Öz:

ALLAAHH:( Sen hiç bir canı darda,çaresiz umutsuz bırakma. Yardımana oyle cok ihtiyacımız var kiiii

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah taksiratını affetsin ..

Haber YorumlarıIc Minnak:

İntihar edemesin diye önlem sıralamış millet. Niye intihar etmiş diye soran yok

Haber YorumlarıNazan Fidan:

atladğı an yok ki hani, clickbate mi bu halkın vicadnıyla mı dalga geçiliyor

