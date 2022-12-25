Selfie uğruna canından oldu! Rus turist 35 metreden düşerek feci şekilde öldü
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Antalya'da Köprülü Kanyon'da selfie çekmek isterken 35 metre yükseklikten düşen Rus hayatını kaybetti. Olayı öğrenip bölgeye gelen ailesi ise acı durum karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Antalya'da Rusya vatandaşları Stanislav İvanchenko (35), Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34) fotoğraf çekinmek için Köprülü Kanyon'a gitti. Selfie çekinmek isteyen Stanislav İvanchenko, dengesini kaybederek 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan şahsın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.