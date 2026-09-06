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Meriç'te Köprüden Düşeni Gezi Teknesi Kurtardı

Meriç'te Köprüden Düşeni Gezi Teknesi Kurtardı
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Edirne’de köprüden Meriç Nehri’ne düşen bir vatandaş, bölgede gezi turu yapan tekne tarafından kurtarıldı.

Edirne'de köprüden Meriç Nehri'ne düşen bir vatandaş, bölgede gezi turu yapan tekne tarafından kurtarıldı. Şahsın nehre düşme ve kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Meriç Nehri üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden nehre düştü. Nehirde gezi turu yapan teknedekiler, durumu fark ederek vatandaşın yardımına koştu. Teknedekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, vatandaşın köprüden nehre düşme anı, gezi teknesindeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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