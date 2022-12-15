Köprüde intihar girişimi! Polisin ikna edemediği şahsı itfaiye bakın nasıl etkisiz hale getirdi
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İstanbul'da bir şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince devreye giren itfaiye eri, şahsı su sıkarak etkisiz hale getirdi.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi intihar girişiminde bulundu. Üzerine benzin döküp aracının üstüne çıkan şahsa, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahale etti.
Polisin ikna çabaları başarılı olmayınca devreye itfaiye girdi. Şahsın üzerine benzin döktüğü sırada, bir itfaiye eri şahsa su sıktı.
Bir süre sonra ayağı kayan şahıs yola düştü. Ekipler ise anında müdahale ederek intihar girişiminde bulunan şahsı etkisiz hale getirdi.
Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem olurken, trafiğe tek taraflı kapatılan köprü yolu yapılan çalışmaların ardından geçişe açıldı.