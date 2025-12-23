Haberler

Köpekten kaçan kedi 3 gün ağaçta mahsur kaldı

Güncelleme:
Adana'da bir köpekten kaçan kedi, 3 gün boyunca ağacın tepesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, vatandaşların ihbarıyla kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77132 Sokak'ta meydana geldi. Bir köpekten kaçarken ağaca çıkan kedi, yaklaşık 3 gün boyunca bulunduğu yerden inemedi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kedi kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Çevre sakinlerinden Murat Özer Çetin, ilk gelen itfaiye ekibinin bölgede çıkan başka bir yangına müdahale etmek zorunda kaldığını belirterek, "Köpekten kaçan kedi 3 gün ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ilk geldiklerinde acil bir yangın ihbarı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra tekrar geldiler ve kediyi güvenli şekilde kurtardılar" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
