Köpeklerin Kovaladığı Genç Kurtarıldı

Güncelleme:
Bolu'da bir sürücü, köpeklerin kovaladığı bir genci korna sesiyle kurtardı ve sonrasında genci güvenli bir şekilde evine bıraktı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bolu'da bir sürücü köpeklerin kovaladığı genci, korna sesleriyle kurtardı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde bir genç, sokak köpeklerinin bir anda peşine düşmesiyle koşmaya başladı. O esnada aracıyla yoldan geçen Mert Gözüaçık, durumu görerek anında müdahale etti. Köpekleri korna sesleriyle uzaklaştıran Gözüaçık, sonrasında genci arabasına alarak güvenli bir şekilde evine bıraktı.

O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
