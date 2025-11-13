Köpeklerin Kovaladığı Genç Kurtarıldı

Bolu'da bir sürücü köpeklerin kovaladığı genci, korna sesleriyle kurtardı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde bir genç, sokak köpeklerinin bir anda peşine düşmesiyle koşmaya başladı. O esnada aracıyla yoldan geçen Mert Gözüaçık, durumu görerek anında müdahale etti. Köpekleri korna sesleriyle uzaklaştıran Gözüaçık, sonrasında genci arabasına alarak güvenli bir şekilde evine bıraktı.

O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - BOLU