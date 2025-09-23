Köpekleri Öldürmekle Suçlanan Doktorun Tahliye Talebi Reddi

Başkent'te internet üzerinden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın tahliye talebi reddedildi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Mustafa Duman (28) ile avukatlar katıldı. Mahkeme hakimi bu celsede tanığın dinleneceğini bildirerek İ.K.'ye söz verdi.

Macunköy Metro istasyonunda taksici olan tanık İ.K., "Durakta beklerken bu arkadaş gelip 'taksi boş mu' diye sordu. Boş olduğunu söyleyince, 'köpekleri götürebilir miyiz' dedi. Yavru köpekleri aldık. Şahıs, markete uğrayıp yer silme paspası ile muşamba aldı. Ben de ücretimi alıp gittim. Hayvanseverler köpeklerin durumu için sanığı aradıklarını, sanığın ise 'köpekleri daha dün verdiniz, bugün arıyorsunuz' diyerek kendilerini azarladığını, daha sonra tekrar aradıklarında ise engellediğini söylediler. Köpekleri nereye götürdüğünü sorup karakola gideceklerini ifade ettiler. Ben de hayvanseverleri sanığın köpekleri götürdüğü yere götürerek evi gösterdim. Oradaki komşular da kendi aralarında 'bunlar köpek sevmezler' diye konuştu" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanının ardından söz alan cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaa için mahkemeden süre isterken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

"6 aydır tutukluyum, bataklığın içinde boğulmak üzereyim"

Söz alan sanık Duman, "6 aydır tutukluyum, tüm delillerin sonucu geldi, bunlar benim lehime oldu. Bu bataklığın içinde boğulmak üzereyim. Önyargıyı kırmak atomu parçalamaktan zordur. Bu önyargıdan dolayı tutukluluk halim, mağduriyetim devam etmemelidir. Ayrıca mahkemeye yönelik, istenmeyen davranışım olduysa da bu konuda özür diliyorum" dedi.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savcıya mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti. Sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sonraki duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.