Haberler

Aksaray'da Köpek Dövüştürme Görüntüleri Sosyal Medyada Tepki Çekti: 3 Gözaltı

Aksaray'da Köpek Dövüştürme Görüntüleri Sosyal Medyada Tepki Çekti: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Taşpınar beldesinde köpekleri dövüştürüp görüntülerini sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere 39 bin lira idari para cezası kesilirken, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da köpekleri dövüştürüp o görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. 39 bin lira idari para cezası kesilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belde arazisinde köpekleri dövüştüren 3 şüpheli o anları cep telefonu kamerasıyla çekip müzik eşliğinde sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine bunu ihbar olarak değerlendiren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Videoda yer alan şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma ekipleri beldede belirlediği 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda köpekleri dövüştüren Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T. (23) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan ve toplam 39 bin 96 lira idari para cezası kesilen şüpheliler daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için şoke eden rapor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

Tarihi kazı alanını yakan şüpheli hakkında karar verildi
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu