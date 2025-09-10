Köpekleri Besleme Kavgasında Cinayet: Sanığa 32 Yıl Hapis Cezası

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri besleme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mustafa Demir'i pompalı tüfekle öldüren sanık, 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rıza Can Duyar, maktul Mustafa Demir'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bu celse dosyayı karara bağlayacaklarını söylemesi üzerine sanık Duyar'a söz verdi. Duyar yaşanan olaydan dolayı pişmanlığını dile getirerek, "Olayı ilk başlatan karşı taraf, bana saldıran da karşı taraf. Olay günü saat 5 gibi işe geldim. Bahçeye çöp atıldığını gördüm. 'Buraya niye çöp attınız?' diye sorunca bana küfür ettiler, sonra kavga etmeye başladık, arbedeye dönüştü. Yaklaşık 10 kişi beni darbetti. Ben hiçbir şekilde darp raporu almadım, şikayetçi de olmadım. Amacım misilleme yapmaktı, onların yaptığı gibi ben de onlara yapacaktım. Dükkana geldim, silahı görünce bağrışma yaşandı. Hepsi benim açık hedefimdeydi, istesem vururdum. Sonra dışarıdan ateş etmeye başladım. Pişmanım, keşke ben ölseydim de bu davayı görmeseydim" diye konuştu.

Duyar, "Ben tasarlayarak kimsenin canını almaya gitmedim. Mustafa'ya eylemim yanlış oldu. Keşke Mustafa ölmeseydi de ben ölseydim" dedi.

Ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık Duyar hakkında takdiri indirim uygulayarak, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasını 25 yıla düşürdü. Mahkeme sanığa ayrıca, 'mala zarar verme' ve 'zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da 7 yıl hapis cezası vererek toplamda 32 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ANKARA