Köpekler Korku Dolu Anlar Yaşattı

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Köpekler Korku Dolu Anlar Yaşattı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir vatandaş, kendisine saldırmaya çalışan köpeklere rağmen soğukkanlı bir şekilde yürümeye devam etti. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve kaydedildi.

Köpekler korku dolu anlar yaşattı

-Köpeklerin saldırısına aldırış etmeden yoluna devam etti

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişinin kendisine saldırmaya çalışan köpeklere aldırış etmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Olay, Ravza Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen bir vatandaş, aniden etrafını saran köpeklerin havlamalarına ve saldırı girişimlerine rağmen sakinliğini koruyarak yürümeye devam etti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın köpeklerin saldırgan tutumuna aldırmadan soğukkanlı şekilde yoluna devam ettiği görülüyor. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, adamın tavrı çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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