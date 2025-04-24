Köpekler Ayıyı Kovaladı: Bolu'da Anbean Kamerada
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yiyecek arayan bir ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yiyecek aramaya inen ayıyı köpekler kovaladı: O anlar kamerada
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mahalleye inerek yiyecek arayan ayı, köpekler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Musalla Mahallesi'nde dün gece saatlerinde ormanlık alandan yerleşim yerine inen ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aramaya başladı. O sırada ayıyı fark eden sokak köpeklerinin havlayarak tepki vermesi üzerine panikleyen ayı, korkarak bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - 3.Sayfa