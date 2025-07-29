Köpek Saldırısından Kaçan Çocuğa Otomobil Çarptı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki bir çocuğa, köpek saldırısından kaçarken otomobil çarptı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ama hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaldırımda yürürken köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir'e bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana eldi. Kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki E.V.K.'ya köpek saldırdı. Korkuyla kaçarken yola atlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Çevredekilerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, acil serviste tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa