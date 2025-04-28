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Köpek Saldırısında Yaralanan Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Köpek Saldırısında Yaralanan Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, sınava giden üniversite adayı E.Ö., köpeklerin saldırısına uğrayarak düştü ve kafasını arabaya çarptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sınava giden öğrenci, köpeklerin saldırısı sonrasında düşüp kafasını arabaya çarparak yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Kemer Mahallesi 1784 sokak üzerinde yaşandı. Üniversite sınavına hazırlanan E.Ö., deneme sınavına girmek için evden çıktı. Sokakta yürürken çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan E.Ö., kaçmaya başladı. Kendini kurtarmaya çalışırken düşerek kafasını arabaya çarpan genç, yaralandı. O sırada bölgeden geçen bir otomobilin sürücüsü ise yaralı gence yardım etti. Köpeklerin saldırısında düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

E.Ö.'nün yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde gencin kendisini kovalayan köpeklerden kaçması ve düşmesi yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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