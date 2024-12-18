Üye Girişi
Haberler
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması

Köpek Korkusuyla Direğe Tırmanan Kedi 5 Saat Sonra Kurtarıldı

Köpek Korkusuyla Direğe Tırmanan Kedi 5 Saat Sonra Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde köpekten korkarak 7 metrelik telefonda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından 5 saat süren bekleyişinin ardından kurtarıldı ve sokağa bırakıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, köpek korkusuyla 7 metrelik direğe tırmanan kedi 5 saat sonra kurtarıldı. Kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, tekrar sokağa bırakıldı.

Biga ilçesinde, sabah 08.30 sıralarında, bir köpek ile kedi arasında kavga çıktı. Korkan kedi, köpekten kaçarken yaklaşık 7 metrelik telefon direğine tırmandı. Kedinin telefon direğine çıkmasıyla köpek de hemen onun altına yerleşip, kedinin inmesi için beklemeye başladı. Kedi telefon direğinin üstünde hareketsiz bir şekilde 5 saat bekledi. Köpek ise direğin altında adeta nöbet tutarak kedinin inmesini bekledi. Kedinin direkte beklemesi çevredeki vatandaşları güldürürken, durumu gören esnaf ve vatandaşlar, kedinin inmesi için itfaiyeye haber verdi. Kedinin güvenli şekilde inmesi için itfaiye ekipleri beklendi. Olay vatandaşlar arasında neşeli bir konu haline geldi.

Bölgedeki esnaflardan Mehmet Güven, "Sabah saat 8'de dükkanımızı açtık. Bir baktım köpekle kedi kavga ediyor. Köpekten kaçan kedi sacın üstünden atlayarak, direğin üstüne tırmandı. Sabah 8.30'dan beri bekliyor. İtfaiye bekliyoruz. Sağ olsun itfaiyede geliyor" dedi.

7 metrelik direğe tırmanan kedi yaklaşık 5 saat direk tepesinde kurtarılmayı bekledi. Kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, tekrar doğal ortamı sokağa bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
img

Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu
img

Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Suriye'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin
Hermon Dağı'nın zirvesinde dünyayı ayağa kaldıracak talimat
Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül oldu
Federasyon Başkanı oldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taha Akgül kimdir, kaç yaşında? Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün kariyeri! 19 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 19 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI, HD izle! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Survivor Mevlüt kimdir? Mevlüt Koçak kaç yaşında, nereli? Gönüllüler Mevlüt Koçak hayatı ve kariyeri! Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Batuhan hayatı ve kariyeri! Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri! Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Yeni kaç yaşında, nereli? Tuğba Yeni hayatı ve kariyeri! Survivor Kübra kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kübra Avcı nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.