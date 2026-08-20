Kapaklı'da Köpek Saldırısı: Genç Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde köpeğini gezdirmek isteyen genç, sokakta bulunan başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hisaraltı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köpeğini sokak üzerinde gezdiren gence sokakta bulunan başka bir köpek saldırdı.

Köpeğini sokakta bulunan köpekten kurtarmaya çalışan gençte olayda yaralandı.

Sokak köpeğine müdahale etmesi için durumu ekiplere bildiren gencin ailesi, ekiplerin olay yerine bir gün sonra gelmesi nedeniyle müdahale edilemediğini ifade etti. Olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı