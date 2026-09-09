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Köpeğe işkence eden şahıs hakkında işlem başlatıldı

Köpeğe işkence eden şahıs hakkında işlem başlatıldı
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesi Kargaçayırı Mahallesi'nde, bir sokak köpeğinin traktöre bağlanarak sürüklendiğine ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerde köpeği traktörünün arkasına bağlayarak sürükleyen H.Ç. bugün yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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