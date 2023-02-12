Kop Dağı'nda saman yüklü kamyon devrildi sürücünün burnu bile kanamadı 3. Sayfa Haberleri Bayburt-Erzurum karayolu güzergahı, Kop Dağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi, saman yüklü kamyon bir anda yükün ağırlığıyla yalpalayarak, devrildi. Bayburt- Erzurum karayolu güzergahı, Kop Dağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi, saman yüklü kamyon bir anda yükün ağırlığıyla yalpalayarak, devrildi. 37 SL 629 plakalı, T.Z.(60) idaresindeki kamyon, Erzurum'dan Bayburt istikametine doğru seyir halindeyken, sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, saman dolu kamyon, bariyerlerin olduğu sağ tarafa devrildi. Kazayı, yoldan geçen diğer sürücülerin jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Yan yatan kamyonun içinden yara almadan çıkan kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince sürücünün ilk kontrolleri yapıldı. Çekici yardımıyla yan yatan kamyon yoldan kaldırıldıktan sonra, trafik akışı kaza yerinde bulunan trafik ekiplerince kontrollü bir şekilde sağlandı. - BAYBURT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kop Dağı Bayburt Erzurum 3. Sayfa Haberler

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