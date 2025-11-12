Türk Hava İkmal Astsubayı Ahmet Yasir Kuyucu, C-130 Uçağının Düşmesi Sonucu Şehit Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu şehit oldu.

Amasya Merzifon'da görev yapan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun (25) şehadet haberi, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan babası İbrahim Kuyucu ve annesi Fadimeana Kuyucu'ya yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Kuyucu'nun şehit haberini alan yakınları da baba ocağına geldi. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun evli olduğu öğrenildi. - KONYA