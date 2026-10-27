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Konya Selçuklu'da tır demir yüklü kamyona çarptı, tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Konya Selçuklu'da tır demir yüklü kamyona çarptı, tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Konya Selçuklu'da tır demir yüklü kamyona çarptı, tır sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde Aksaray'dan şehir merkezine giden demir yüklü kamyona aynı yönde ilerleyen tır arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, diğer araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'da tırın demir yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan şehir merkezine seyir halinde olan Serkan K. idaresindeki demir yüklü 42 DRH 54 kamyona aynı yönde seyir halinde olan Süleyman Bayrak (33) idaresindeki 42 EH 405 plakalı damperli dorse takılı tır arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada tır sürücüsü Süleyman Bayrak hayatını kaybederken diğer araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerinde tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçtaki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yeri havadan dron ile görüntülendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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