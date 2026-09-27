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Konya Selçuklu'da komşu kavgasında silahla vurulan 15 yaşındaki çocuk yaralandı

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Konya Selçuklu'da komşu kavgasında silahla vurulan 15 yaşındaki çocuk yaralandı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve silahla vurulan 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli, sağlık ve polis ekiplerine engel olduktan sonra gözaltına alındı; çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da iki komşu arasında çıkan kavgada silahla vurulan 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Adanur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu madde etkisinde olduğu iddia edilen M.Y. (20), E.Z.'yi (15) silahla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., yaralı E.Z.'ye müdahale etmek isteyen sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşmasına bir süre engel oldu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu M.Y. gözaltına alındı. Yaralı E.Z. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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