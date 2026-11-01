Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Sarayönü'nde 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Sarayönü'nde 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı Haber Videosunu İzle
Konya Sarayönü'nde 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Sarayönü ilçesinde polis operasyonunda, 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Çatıdan kaçmaya çalışırken drone desteğiyle takip edilen şahıs odunlukta yakalanırken, üzerinde uyuşturucu ve 10 bin 700 TL ele geçirildi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahsın Sarayönü ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında polis ekiplerini fark ederek ikametinin çatısından kaçmaya çalışan şahıs, drone desteğiyle takip edilirken, saklandığı odunlukta tespit edilerek ekiplerce yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 13,47 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 10 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Şahsa ayrıca uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından adli işlem yapıldı. Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Fransa'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı

Görüntüler Avrupa'nın kalbinden! Gece yarısı mağazalar talan edildi
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

Kafasını parçalayıp paraları sokağa döktü
Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat

Hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: Şimdi mi aklına gelmiş?
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak

Sosyal medyada yeni dönem bugün başladı
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

Ölümden döndü, cezadan kurtulamadı! Dehşet anları kamerada
CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

CHP'den "Özgür Özel" temizliği! Artık hiçbiri yok
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı, 4 bina tahliye edildi
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı