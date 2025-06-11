Konya'nın Kulu ilçesinde Saman Yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde Saman Yangını
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 balya saman zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında saman balyaları yanarak zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Karapınar Yaylasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.E.A.'ya ait evin bahçesinde üzeri çadırla muhafaza edilen yaklaşık 200 balya saman belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Çok sayıda saman balyası yangında zarar görüp kullanılmayacak duruma geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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