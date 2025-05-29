Konya'nın Kulu İlçesinde Gurbetçinin Evinde Yangın Çıktı
Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi bir vatandaşa ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı ile hızlıca kontrol altına alındı. Yangında evde zarar meydana geldi.
Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi vatandaşa ait evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Kemaliye Mahallesi 138236 Sokak'ta bulunan gurbetçi Bayram Ç.'ye ait müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kiracı oturan evde kimsenin olmadığı bir sırada yangın başladı. Evden alevler yükselirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evde zarar meydana gelirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa