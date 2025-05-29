Konya'nın Kulu İlçesinde Gurbetçinin Evinde Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi vatandaşa ait evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kemaliye Mahallesi 138236 Sokak'ta bulunan gurbetçi Bayram Ç.'ye ait müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kiracı oturan evde kimsenin olmadığı bir sırada yangın başladı. Evden alevler yükselirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evde zarar meydana gelirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA