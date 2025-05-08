Konya'nın Hüyük İlçesinde Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Hüyük'teki Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine gerçekleştirilen etkinlikte Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde görev yapan trafik unsurlarınca trafik kuralları konularında eğitim verildi, eğitici broşürler dağıtıldı. Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumdaki trafik bilincinin geliştirilmesi ve ulaşım kültürünün saygı, sabır gibi insani değerlerle güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler ellerinde taşıdıkları içeriklerle yaya yollarında durdurulan araçların sürücülerinden trafik kurallarına uymasını istedi. Sürücülere ilgililer ve trafik görevlilerince de çeşitli bilgiler verildi.

Etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, şube müdürleri Nevin Coşkun ve Rüştü Beğendi ile kolluk kuvveti mensupları ve öğrenciler katıldı. - KONYA