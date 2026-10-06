Konya Kulu'da traktörde çıkan yangın söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Bozan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B.'ye ait traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, traktörde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı