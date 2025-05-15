Konya Kulu'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Kulu'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiğini ve AFAD ile ilgili kurumların sahada taramalara başladığını açıkladı. Şu anda olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa