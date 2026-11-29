Konya Karatay'da pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya Karatay'daki Sarıyakup Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde, iddiaya göre tezgah meselesi yüzünden pazarcılar arasında kavga çıktı ve 3 kişi bıçakla yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya'da pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılar arasında tezgah meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı