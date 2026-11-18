Konya'da henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı kerpiç evde önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen baba ve oğlu ekipler tarafından dışarı çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edindiği bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler evde bulunan baba ve oğlunu çıkartarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen baba ve oğlunu ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı