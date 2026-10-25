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Konya Karatay'da etli ekmek fırınının bacasında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Konya Karatay'da etli ekmek fırınının bacasında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü Haber Videosunu İzle
Konya Karatay'da etli ekmek fırınının bacasında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü
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Konya'nın Karatay ilçesindeki bir iş yerinde, etli ekmek fırınının bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü; tahkikat başlatıldı.

Konya'da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir etli ekmek fırının bacasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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