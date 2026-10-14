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Konya Karapınar'da yağışta kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı, sürücü yaralandı

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Konya Karapınar'da yağışta kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı, sürücü yaralandı
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Konya Karapınar'da yağışın kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan kamyon, refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sürücü Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karapınar ilçesi Kesmez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan S.O. idaresindeki 42 ASR 448 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun soluna savrulan kamyon, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada sürücü S.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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