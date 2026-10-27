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Konya Karapınar'da pancar yüklü traktöre çarpan tır römorku devirdi, yaralanan olmadı

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Konya Karapınar'da pancar yüklü traktöre çarpan tır römorku devirdi, yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Konya Karapınar'da pancar yüklü traktöre çarpan tır römorku devirdi, yaralanan olmadı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde aynı yönde seyreden tırın pancar yüklü traktöre çarpması sonucu römork devrildi ve tonlarca şeker pancarı yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar yüklü traktöre aynı yönde seyreden tırın çarpması sonucu römork devrildi. Tonlarca şeker pancarı yola saçılırken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karapınar-Konya kara yolu üzerindeki Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker pancarı hasadından dönen ve arkasında römorklar bulunan traktör, Karapınar istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen bir tırın çarpması sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan şeker pancarları kara yoluna saçıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksarken, traktör sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Devrilen römorkun kaldırılması ve yola saçılan pancarların temizlenmesinin ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pancar yüklü traktör ve römorklarının seyir halinde olduğu sırada aynı yönde ilerleyen tırın çarpma anı görülüyor. Çarpmanın ardından çıkan gürültü üzerine çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar da görüntülere yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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